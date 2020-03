Analytiker spår Boeing-aksjen opp 64 prosent

Analytiker Noah Poponak i Goldman Sachs oppgraderte Boeing-aksjen til kjøp, fra tidligere nøytral, ifølge Investor's Business Daily. Samtidig nedjusteres kursmålet til 173 dollar, fra tidligere 256.

Mandag stengte aksjen opp 11,2 prosent til 105,6 dollar. Den siste måneden har aksjen falt 66,8 prosent, mens den er ned 71,5 prosent det siste året.

Det betyr at Poponak ser en oppside på 63,8 prosent i aksjen.

Han peker på at vi så lignende etterspørselskollaps under terrorangrep 11. september 2001 og finanskrisen. I likhet med tidligere etterspørselskollaps forventer han at det skal ta seg opp igjen.

«Denne gangen kan det ta lengre tid, men vi tror ikke etterspørselen etter å fly vil være strukturelt lavere. Veksten i flytrafikken vil komme tilbake til den historiske 2X globale BNP-multiplen på nær mellomlang sikt», skriver Poponak.

Poponak mener Boeings årlige produksjon vil falle med 25 prosent mot Boeing plan.