Ser en oppside på 250 prosent i luftfart

Cahterine O'Brien, analytiker i Goldman Sachs, kuttet kursmålet på to flyselskaper. Etter et kurskollaps blant flyselskaper, betyr det at analytikeren fremdeles ser betydelig oppside i selskapene.

Hun kuttet kursmålet på American Airlines til 15 dollar, fra tidligere 34 dollar. Samtidig oppdateres anbefalingen til hold. O'Brien anbefalte tidligere å kjøpe aksjen.

«Vår kjøpsanbefaling var basert på en unik mulighet hos American til å konsentrere veksten ut av de mest lønnsomme knutepunktene gjennom 2021», skriver O'Brien.

Hun peker samtidig på at selskapets gjeld er på et høyt nivå, men at det ikke vil oppstå likviditetsproblemer.

Samtidig oppgraderer hun konkurrenten SkyWest. Anbefaling heves til kjøp, fra tidligere nøytral. Kursmålet settes på 58 dollar, noe som betyr at hun tror aksjen skal stige 178,4 prosent.

Felles for begge selskapene er at O'Brien mener markedet overvurderer selskapets gjeld, mens likviditeten undervurderes.

Spår luftfart opp 250 prosent

Ifølge TipRanks, som er en oversikt over analytikeres anbefalinger, ser O'Brien kraftig oppside i flere flyselskaper. Av ti selskaper O'Brien dekker, ser hun en oppside på over 200 prosent i seks av selskapene. Størst oppside ser hun i Fly Leasing, som hun mener bør stige 477,3 prosent.

Hadde man kjøpt en portefølje av alle aksjene og vektet dem likt, mener O'Brien at porteføljen skal stige med 252,3 prosent.