Norwegian oppfyller kriterier for garanti

Norwegian oppfyller nå kriteriene for en garanti på 300 millioner kroner fra staten, opplyses det i en børsmelding.

Flyselskapet melder at to nordiske banker har fått godkjenning av kredittutvalg til å stille en garanti for de nødvendige 10 prosentene for den første transjen på 300 millioner kroner.

Flypakke

Det var torsdag i forrige uke at regjeringen la frem en flypakke med garantier på totalt seks milliarder kroner, hvorav opptil tre milliarder er rettet mot Norwegian.

Garantien vil være opptil 90 prosent, forutsatt at finansinstitusjoner bidrar med de resterende 10 prosentene. Ordningen består av tre transjer med en maksimal løpetid på to år.

Ifølge meldingen jobber nå Norwegian sammen med Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og nærings- og fiskeridepartementet for å avklare kriteriene og vilkårene knyttet til de gjenværende transjene, og for å skaffe ytterligere garantier fra finansinstitusjoner.

«Regjeringsgarantiordningen er avgjørende for selskapet ettersom den nåværende tilstanden i kapitalmarkedene, i kombinasjon med de utfordrende tidene for flyindustrien, begrenser tilgjengelige muligheter. De første 300 millioner kroner vil skape nødvendig takhøyde for å forfølge de gjenværende transjene i garantiordningen», skriver Norwegian.

På bakken

Flyselskapet skriver videre i meldingen at de meste av selskapets flåte for tiden står på bakken, og at selskapet nå har redusert sin virksomhet til et minimum.

Selskapet vil nå primært operere innenlands i Norge og Sverige, samt mellom de nordiske hovedstedene. I tillegg har Norwegian i samarbeid med myndighetene gjennomført flyvninger for å transportere nordmenn, svensker og dansker hjem igjen.

For å redusere kostnader er 90 prosent av flyselskapets arbeidsstyrke nå midlertidig permittert, og selskapet påpeker at de vil fortsette å implementere ytterligere kostnadstiltak fremover.