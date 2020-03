Norwegian har ikke betalt leie på to fly – diskuterer betalingsutsettelse

Norwegian har ikke betalt leie til leasingselskapet som eier Norwegian Air Shuttles to første langdistansefly, Sonja Henie og Thor Heyerdahl. Det sier leasingselskapet ifølge E24.

- Vi har en dialog med leasingselskaper og långivere nå for å imøtekomme myndighetens krav og sørge for nødvendig likviditet i perioden fremover når de fleste flyene settes på bakken, sier informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen til E24. Han sier også at selskapet er i dialog om betalingsutsettelse.

Tirsdag børsmeldte Norwegian at de nå oppfyller kriteriene for en garanti på 300 millioner kroner fra staten.

Flyselskapet melder at to nordiske banker har fått godkjenning av kredittutvalg til å stille en garanti for de nødvendige 10 prosentene for den første transjen på 300 millioner kroner.

For under én uke siden la regjeringen frem en flypakke med garantier på totalt seks milliarder kroner, hvorav opptil tre milliarder var rettet mot Norwegian.