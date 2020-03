Kjos og Kise fortsetter å selge aksjer i Norwegian

HBK Holding, kontrollert av Bjørn Kjos og familie, Bjørn Kise og Tore Kjos solgte i dag 3.652 aksjer i Norwegian, tilsvarende ca. 0,002 prosent av de totale aksjene i selskapet.

Nedsalget gjør at radarparet Kjos og Kise sitter på 9,99 prosent av aksjene, eller 16,4 millioner aksjer. HBK Holding trenger ikke å børsmelde ytterligere salg før neste flaggegrense på 5 prosent.

For omtrent to uker siden satt HBK Holding på 12 prosent av aksjene inkludert utlånte aksjer. Sist sommer hadde HBK Holding en eierandel på 17,7 prosent i selskapet til sammenligning.

Samtidig hadde HBK Holding inngått en TRS-avtale (total return swap) for fem millioner aksjer i Norwegian med Danske Bank, Norwegian Branch.

Har satset mens kursen har falt

Siden 2017 har radarparet totalt satset over 1 milliard kroner, gjennom å delta i emisjoner og aksjekjøp.

«Jeg har ikke lyst til å gi et kursmål for aksjen, men jeg er sikker på at vi skal klare å stabilisere den på et høyere nivå enn det dagens kurs viser. Den har falt altfor mye i år», sa Bjørn Kjos til Finansavisen i slutten av 2017.

Siden den gang, har Norwegian-aksjen falt fra omtrent 100 til 10 kroner.

Selger også i Bank Norwegian

Tirsdag solgte også Bjørn Kjos' sønn, Lars Ola Kjos, én million aksjer i Norwegian Finans Holding, gjennom selskapet Green 91. Aksjene ble solgt til Nordic Capital, Norwegian Finans Holdings største aksjonær. Forrige uke gikk også Bjørn Kise ut av styret i Norwegian Finans Holding. Det vil si at han ikke lenger er pålagt å informere om kjøp og salg av aksjer.

Norwegian har ikke betalt leie til leasingselskapet som eier Norwegian Air Shuttles to første langdistansefly, Sonja Henie og Thor Heyerdahl.

Informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen sier til E24 at selskapet er i dialog om betalingsutsettelse.