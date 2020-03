Analytiker i Bank of America securities, Andrew Didora, oppgraderte mandag Southwest Airlines til kjøp fra tidligere nøytral, ifølge Benzinga. Samtidig reduseres kursmålet til 43 dollar, fra tidligere 48 dollar.

«Southwest Airlines er det flyselskapet med høyest kvalitet med en veldig konservativ balanse og liten volatilitet i resultatet», sier Didora ifølge Benzinga.

Han argumenterer for at selskapet er best posisjonert til å håndtere corona-pandemien, gitt selskapets gode likviditet og lave gjeldsgrad.

Samtidig minner han på at hele industrien står overfor en enorm utfordring og at inntektene kan falle med hele 36 prosent i 2020. Dette er et mye større fall enn det bransjen opplvede under finanskrisen og terrorangrepet 11. september 2001. Da falt inntektene i bransjen med henholdsvis 17 og 19 prosent.

I starten av mars nedjusterte Southwest Airlines guidingen for driftsinntektene i 1. kvartal 2020 med 200-300 millioner dollar.

Southwest Airlines-aksjen stiger 13,8 prosent til 38,4 dollar i førhandelen på Wall Street. Det vil si at Didora ser en ytterligere oppside på 12 prosent. Den siste måneden har aksjen «kun» falt 32,1 prosent, noe som er betydelig bedre enn konkurrentene.