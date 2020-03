Spår massive tap i flyindustrien

Flyselskaper verden over setter fly på bakken og det fører til massive økonomiske tap. Den internasjonale flyselskaporganisasjonen, IATA, kom med et estimat tirsdag om at tapet av passasjerer kan føre til et tap på 252 milliarder dollar i forhold til foregående år. Saken er først omtalt av TDN Direkt.

Tapet er betinget på at de kraftige reiserestriksjonene som nå gjelder varer i inntil tre måneder. Etter dette estimerer organisasjonen at det vil være en gradvis lettelse i restriksjonene.

Forrige oppdatering fra IATA var 5. mars hvor de la til grunn et omsetningsfall på rundt 113 milliarder dollar.