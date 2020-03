SELGER UNNA: Radarparet Bjørn Kjos (t.v.) og Bjørn Kise (t.h.) gikk tirsdag for første gang under flaggegrensen i Norwegian med 9,9 prosents eierandel. Samtidig er Kjos-familien på selgeren i banken, og en ukjent investor har solgt unna for flere hundre millioner. Kilder peker mot Kise. Foto: NTB Scanpix