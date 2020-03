Boeing planlegger produksjon av 737 Max-fly i mai

Boeing skal angivelig ha planlagt å starte produksjonen av 737 Max-flyene innen mai.

Flere kilder har fortalt Reuters at den opprinnelige planen var å begynne produksjonen av den ulykkesrammede flytypen i april, men den ble flyttet til mai grunnet usikkerhet forårsaket av COVID-19-pandemien.

737 Max-flyene er Boeings mest solgte fly, og hele flåten har stått på bakken siden mars 2019 etter to dødsulykker med flyet som har tatt livet av totalt 346 mennesker på fem måneder.

I januar stoppet selskapet produksjonen av flyet og har pr. nå 400 jetfly som ventes utlevert, ifølge Reuters.

– Første prioritet er å få kundenes fly opp igjen, sa Boeings finansdirektør, Greg Smith, til Reuters.

Ikke bare COVID-19 som hindrer

Utover COVID-19-pandemien, står flyprodusenten også overfor et annet hinder for å få flyene godkjent av amerikanske reguleringer for å få flyet tilbake i tjeneste. Boeing hadde håpet på at flyet skulle være klar til tjeneste innen utgangen av 2019, noe FAA sa at ikke var realistisk.

Forrige uke ba Boeing om 60 milliarder dollar i redningspenger for å hjelpe flyselskaper som sliter med en omsetningsreduksjon forårsaket av coronavirus.