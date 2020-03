Fall i luftig godstransport

Den internasjonale organisasjonen for flyselskaper, IATA, publiserer neste uke tall som vil vise at den globale luftfartstrafikken faller med rundt 10 prosent for februar. Det melder Reuters.

Et fall på 10 prosent for februar fører til et totalt fall på 15-20 prosent for året som helhet.

Etterspørselen etter godstransport i lufta holdes noen lunde ved like på grunn av etterspørselen etter medisinsk utstyr, i tillegg til livsnødvendig utstyr som trengs på grunn av virussituasjonen.

Tomme passasjerfly har ført til at flere selskaper har stilt og stiller sine fly til disposisjon for frakt av gods. IATA har anmodet regjeringene om å tilpasse restriksjonene for luftfart med gods som er nødvendig for liv og helse.