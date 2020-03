Rykter om luftig redningspakke på 25 mrd. dollar

Onsdag kom beskjeden om at myndighetene i USA har satt sammen en redningspakke på 2.000 milliarder kroner, den største i USAs historie.

Nå har tre personer som er orientert om forhandlingene lekket informasjon om at et punkt i pakken er at luftfarten skal få 25 milliarder dollar i tilskudd. I tillegg ryktes det om ytterligere 8 milliarder dollar for grunnmannskaper og entreprenører ved flyplassene. Saken er omtalt av Reuters.

En avtale om kontanttilskudd for lønn for ansatte i flyselskapene var nært forestående tirsdag og flyselskapene har lagt inn en stor innsats i å overbevise myndighetene om at de må gripe inn.

Pakken til luftfarten er antatt å inkludere 29 milliarder i lån til flyselskapene og at myndighetene kan motta egenkapital, warranter eller annen kompensasjon tilbake som en del av pakken. Flyplassene skal motta 10 milliarder dollar i tilskudd.