Finansdirektøren forlater SAS - går til nytt selskap

Han går fra å være finansdirektør i SAS til å bli det i Wallenius Wilhelmsen.

– Jeg vil takke Torbjørn for hans innsats de siste årene. Jeg er lei for at Torbjørn nå har valgt å forlate, men forstår og respekterer hans beslutning. Vi påbegynner en prosess for å finne hans etterfølger omgående, sier SAS- konsernsjef Rickard Gustafson.

Wist blir værende i SAS til oppsigelseperioden er over, eller til erstatteren er på plass.

Wist starter i Wallenius Wilhelmsen 1. oktober. Inntil da fortsetter Rebekka Glasser Herlofsen som finansdirektør.

– Vi er veldig glade for at Torbjørn skal bli med oss, sier Craig Jasienski, president og adm. direktør i Wallenius Wilhelmsen.