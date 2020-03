EasyJet parkerer hele flåten

EasyJet har besluttet å sette hele luftflåten på bakken som følge av reiserestriksjoner i Europa.

Det fremgår av en melding mandag.

På nåværende tidspunkt kan ikke selskapet si med sikkerhet når selskapet vil gjenoppta kommersiell drift. De siste dagene hadde selskapet 650 redningsflyvninger for å hente passasjerer hjem, og vil fortsette å jobbe med myndighetene for flere redningsflyvninger om nødvendig, skriver TDN Direkt.

«Vi fortsetter å gjøre alle tiltak mulig for å redusere kostnader i alle ledd av virksomheten. Når vi setter hele flåten på bakken reduserer det kostnaden betydelig», skriver selskapet.

Videre skriver selskapet at de har kommet til en enighet med fagforeningen for kabinansatte og myndighetene, som sikrer de ansatte 80 prosent av snittlønningene i to måneder fra 1. april. Easyjet er også i pågående samtaler med «likviditetstilbydere», opplyses det.