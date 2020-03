Kjos og Kise selger flere Norwegian-aksjer

HBK Holding har tirsdag solgt 617.269 aksjer i Norwegian, opplyses det i en melding.

Det tilsvarer 0,38 prosent av aksjene i selskapet.

Selskapet kontrolleres av tidligere Norwegian-sjef Bjørn Kjos og broren Tore Kjos, sammen med tidligere styreleder i flyselskapet, Bjørn Kise.

Etter transaksjonen eier HBK Holding nå totalt 7.581.127 Norwegian-aksjer, tilsvarende 4,64 prosent. Det betyr at selskapet nå er under 5-prosentgrensen, og dermed ikke lenger har noen meldeplikt.

Gradvis salg

Dagens salg er bare det siste i en rekke av Norwegian-salg for Kjos og Kise. For en drøy uke siden solgte HBK seg under 10-prosentgrensen for første gang.

Det ble før helgen også kjent at HBK også har besluttet å tilbakekalle de Norwegian-aksjene selskapet har hatt til utlån i markedet.

Norwegian er tirsdag formiddag opp 0,02 prosent til 9,28 kroner. Aksjen er siden nyttår ned over 75 prosent.

Redning?

Tirsdag i forrige uke ble det klart at to navnløse nordiske banker støtter opp om Norwegian og gir lånegarantier. Dermed fikk flyselskapet tilgang til transje 1 på 300 millioner i den statlige redningspakken.

Dagen etter startet Norwegian-ledelsen på jobben for å få fatt i de neste 1,2 milliardene i redningspakken. Det innebærer at samtlige kreditorer i fire obligasjonslån må gi selskapet betalingsutsettelse ut juni.