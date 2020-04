Flyprodusent tilbyr pensjonspakker

Flyprodusenten Boeing er allerede inne i en krevende tid og har fra før bedt om en redningspakke på 60 milliarder dollar i tilgang til offentlig og privat likviditet, inkludert lånegarantier, melder Reuters.

Sent onsdag kveld norsk tid meldte selskapet at det planlegger pensjonspakker for å førtidspensjonere ansatte, sa to personer med kjennskap til saken. Grepet tas for å dempe den pågående økonomiske nedturen.

Boeing skal også sette i gang en frivillig permitteringsplan som gjør det mulig for kvalifiserte ansatte å forlate selskapet med en lønns- og fordelspakke.

Flyprodusenten omtaler seg selv som USAs største eksportør og har rundt 150.000 ansatte over hele verden.