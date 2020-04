Halvering i trafikken i mars for Ryanair, som venter nær stillstand i april og mai

Ryanair Groups passasjertrafikk sank i mars med hele 48 prosent, målt mot samme måned i fjor. Antallet gikk ned fra 10,9 millioner passasjerer i mars i fjor til 5,7 millioner passasjerer i mars i år, inkludert passasjertallene til østerrikske Laudamotion.

Lavprisflyselskapet opplyser at det opererte kun drøyt 33.000 av 64.000 budsjetterte flyvninger i forrige måned.

Samtidig varsler selskapet at trafikken i april og mai blir minimal, om det blir noe trafikk overhodet.

I dag opererer det færre enn 20 daglige avganger, en nedgang på 99 prosent fra før coronakrisen slo inn.

Innenfor guidingen

Til tross for halveringen i mars, venter Ryanair å kunne rapportere om et resultat innenfor den tidligere kunngjorte guidingen for regnskapsåret som ble avsluttet nå 31. mars.

Resultatet etter skatt ventes til mellom 950 og 1.000 millioner euro, som er i nedre del av tidligere guiding.

Selskapet viser til spredningen av coronaviruset og responsen blant myndigheter i EU, som har innført vide fly- og reiserestriksjoner.

Med utgangspunkt i dagens usikkerhet knyttet til viruset mener Ryanair det ikke er mulig nå oppgi noen guiding for regnskapsåret 2021.

Tar milliardkostnad

I 2020-regnskapet vil selskapet også bokføre rundt 300 millioner euro i ekstraordinære kostnader knyttet til drivstoffhedging for regnskapsåret 2021.

Det tilsvarer rundt 3,4 milliarder kroner.

Ryanair poengterer at selskapet hadde 3,8 milliarder euro i kontanter og ekvivalenter ved utgangen av regnskapsåret 2020, og at 77 prosent av selskapets egen flåte er gjeldfri.

Halv lønn for alle

Selskapet har også innført flere tiltak for å redusere driftskostnadene og forbedre likviditet og kontantstrømmer.

Fly er satt på bakken, investeringer er lagt på is, tilbakekjøp av aksjer er stanset, og nyansettelser er satt på vent.

Dessuten er lønningene kuttet med 50 prosent for både ledelse og ansatte for inneværende og neste måned.

2020-vekst hemmet

Halveringen av trafikken i mars førte til at den samlede trafikken i regnskapsåret 2020, som nå er tilbakelagt, bare økte med 4 prosent, til totalt 148,6 millioner passasjerer.

Selskapet påpeker at det før coronakrisen var på vei mot et årlig antall passasjerer på 154 millioner.

Fredagens tall fra lavprisflyselskapet viser ellers en kabinfaktor på 91 prosent for Ryanair i mars, mens den oppgis til 96 prosent for hele regnskapsåret 2020.