Warren Buffett dumper flyaksjer

Berkshire Hathaway, som ledes av Warren Buffett, solgte seg ned i Delta Air Lines og Southwest Airlines, ifølge Investor's Business Daily. Buffett eier omtrent 37 prosent av A-aksjene i Berkshire Hathaway.

Selskapet dumpet 13 millioner aksjer i Delta Air Lines og 2,3 millioner aksjer i Southwest Airlines. Basert på sluttkurser torsdag, ble det solgt aksjer for henholdsvis 294,8 og 72,5 millioner dolar.

Fremdeles største aksjonær

Ifølge avisen sitter Berkshire Hathaway fremdeles på 59 millioner aksjer i Delta Air Lines, noe som gjør at de forblir flygigantens største aksjonær. I Southwest Airlines satt selskapet på 51,3 millioner aksjer. Det er den nest største eierposten i flyselskapet.

Fredag stengte Delta Air Lines-aksjen på 22,5 dollar, mens Southwest Airlines-aksjen stengte på 30,5 dollar. Det vil si at investorlegenden fremdeles sitter på aksjer i Delta Air Lines til en verdi av 1,3 milliarder dollar, 1,6 milliarder dollar i Southwest Airlines, og totalt 2,9 milliarder dollar.

Solgte med kraftig tap

Buffett kjøpte i slutten av februar mer enn 976.000 aksjer i Delta Air Lines til en gjennomsnittspris på 46,4 dollar per aksje. Det vil si at det ble kjøpt aksjer for totalt 45,3 millioner dollar. Da var virusets spredning i en tidlig fase og hadde ikke for alvor spredt seg i USA.

Det vil si at Buffett solgte aksjene med et tap på 23,3 millioner dollar, eller 51,5 prosent. Salget skjedde etter at coronaviruset sprer seg i en voldsom fart i USA. Landet har nå over 311.000 smittede og 8.454 har mistet livet.

Resultatvarsel

Adm. direktør, Edward Bastian, i Delta Air Lines sa 20. mars at flygigantens inntekter i 2. kvartal vil reduseres med 80 prosent fra samme kvartal for ett år siden på grunn av coronaviruset. Dette tilsvarer en nedgang i inntekter på 10 milliarder dollar.

Tidlig i mars skrev Southwest Airlines, på lik linje med mange andre flyselskaper, at de får føle på coronaviruset og estimererte at driftsinntektene i 1. kvartal 2020 vil reduseres med 200-300 millioner dollar.