JetBlue taper over 100 millioner hver dag

JetBlue, et amerikansk lavprisflyselskap, taper 10 millioner dollar hver dag ifølge MarketWatch, som viser til et notat fra konsernsjefen til de ansatte. I norske kroner tilsvarer det et tap på 106 millioner om dagen.

Partnerskap med Norwegian

Selv om JetBlue er en konkurrent av Norwegian, inngikk de en intensjonsavtale i slutten av 2019. Partnerskapet ville gjøre det mulig for kundene å kombinere lavpris i én enkelt booking mellom USA og Europa.

Kundene vil også ha mulighet til å booke sammenhengende flyreiser på begge nettsidene til selskapene, og det hele vil etter planen bli lansert tidlig i sommer.

Flybransjen står overfor en krise etter at coronaviruset fortsetter å spre seg globalt. Mer enn 1,2 millioner mennesker er smittet av viruset globalt, og 64.972 har mistet livet. Hardest rammet er USA der 311.637 er smittet og 8.454 dødsfall. Likevel har Italia flere dødsfall på 15.362, men «kun» 124.632 smittet.

Kraftig fall i antall reisende

«7.000 kunder vil fly med oss hver dag i april og kanskje mai, sammenlignet med 120.000 vi vanligvis forventer», skriver konernsjefen ifølge Marketwatch.

Konsernsjefen peker også på at en typisk dag i april var at selskapet fikk inn 22 millioner dollar fra bokinger og hjelpeinntekter. I dag får de kun inn 1 million dollar per dag, mens 2 millioner dollar blir utsted i refusjoner.

For et par uker siden kunngjorde JetBlue i en pressemelding at de reduserer kapasiteten med minst 40 prosent i april og mai.