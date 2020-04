EasyJet-grunnleggeren har fått nok

EasyJet-grunnleggeren Stelios Haji-Ioannou advarer i et brev lagt ut på EasyGroups nettsted at han ikke ønsker å skyte inn ny kapital i selskapet. Haji-Ioannou krever at flyselskapet først terminerer kontrakten med Airbus på 4,5 milliarder pund, melder Reuters.

Grunnleggeren krever også at finansdirektøren Andrew Findlay må fjernes. Findlay har bedt om et styremøte for å fjerne Andreas Bierwirth som direktør, men det ble avvist av styret i EasyJet.

I brevet skriver Haji-Ioannou at hvis ikke kontrakten med Airbus kanselleres så vil selskapet gå tom for penger rundt august 2020, melder Reuters.

I tillegg til den ene kontrakten ønsker grunnleggeren å redusere flåten med 100 fly fra 350 til 250.