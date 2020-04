Meglerhus om Norwegian: – Frykter at dagens markedsverdi vil være tapt

Norwegian la frem trafikkoppdatering for mars mandag morgen. Det viste seg at passasjertrafikken falt med 60 prosent på årsbasis. Det kom også frem at Norwegian har et urealisert tap 1,1 milliarder kroner knyttet til sikringsposisjoner som følge av at oljeprisen kollapset i mars.

ABG Sundal Collier skriver i en fersk oppdatering at trafikkinntektene ikke er så interessante på grunn av coronaviruset, ifølge TDN Direkt.

Mer fokus gir meglerhuset tapet på drivstoff. ABG Sundal Collier mener dette betyr at Norwegians bokførte egenkapital ikke er langt fra å være tapt.

«Vi vil forvente en annonsering rundt finansiering innen de neste syv til ti dagene. Dessverre frykter vi at dagens markedsverdi vil være tapt», skriver ABG Sundal Collier.

Norwegian hadde utfordringer med gjeld allerede før coronaviruset. Nå faller etterspørselen etter fly. Inntekter blir borte. Selskapet har permittert store deler av staben og kansellert mesteparten av flyvninger.

«Norwegian opererte flere redningsreiser på regjeringens vegne for å sikre at tusenvis av skandinaviske passasjerer trygt kunne komme hjem. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle våre dedikerte kolleger, våre kunder og andre for deres fortsatte støtte. Vi vil gi ytterligere finansielle- og forretningsoppdateringer til Oslo Børs når det er aktuelt å gjøre det», uttalte Norwegians konsernsjef Jacob Schram mandag.

Den norske regjeringen har satt av tre milliarder kroner i garanti til Norwegian, men det avhenger av at det kriserammede flyselskapet innfrir en rekke krav. Flyselskapet har bedt om hjelp fra danske myndigheter også.

Norwegian-aksjen faller på en grønn børs mandag. Hittil i år er aksjen ned 78,82 prosent til 7,99 kroner.