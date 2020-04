Alle Norwegian-ansatte i Sverige får varsel om oppsigelse

Det gjelder rundt 380 ansatte, ifølge DN.

Norwegian har den siste tiden jobbet hardt for å oppfylle økonomiske krav for å ta i bruk en statlig krisepakke på inntil tre milliarder kroner.

Nå har det gjeldstyngede selskapet sendt ut varsel om oppsigelse til alle sine kabinansatte i Sverige, bekrefter informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til DN.

– Reglene for permittering er annerledes i Sverige, der arbeidsgiver blant annet pålegges å dekke en stor andel av de ansattes lønn. De oppsagte er sikret å komme tilbake i jobb når aktiviteten tar seg opp igjen. Den retten har de i tolv måneder, sier Sandaker-Nielsen.

OSM Aviation, som har totalt 380 kabinansatte for Norwegian i Sverige, har sendt ut oppsigelsesvarsler til samtlige.

Hovedverneombud Nils Henrik Sanner i Norwegian sier:

– Mange ansatte synes dette er sjokkartet, fordi det har gått så fort. Bransjen trenger nødhjelp for å komme i gang igjen, om vi skal ha en levedyktig bransje i fremtiden.

Norwegian har samtidig startet samtaler med pilotforeningen, og flere administrativt ansatte jobber i redusert stilling.

Over 8.000 Norwegian-ansatte både i Skandinavia, Europa og USA er nå permittert i tråd med lokalt regelverk.

Mandag kom også nyheten om at det Per G. Braathen-eide flyselskapet BRA i Sverige setter sine fly på bakken og varsler oppsigelse for 600 ansatte.