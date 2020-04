Coronaviruset har ligger som et mørkt bakteppe over landet når Avinor på tirsdag kom med passasjertall for uke 14. I forrige uke var det 72.325 reisende fra Avinors flyplasser. Det er en nedgang på 93 prosent sammenlignet med samme periode for ett år siden..

I helgen var det en nedgang på 95 prosent sammenlignet med året før. Mens på tirsdag, som var den dagen hvor man er «nærmest» normalen, viste «bare» en nedgang på 91 prosent – til 12.306 passasjerer.