Gribbene lukter blod i Norwegian

Norwegian er i krise. Selskapet har parkert store deler av flåten, permittert rundt 90 prosent av de ansatte og kjemper nå en febrilsk kamp mot klokken for å unngå å ta de tunge skrittene til skifteretten.

Tirsdag sendte selskapet ut en børsmelding om at selskapet utsetter kvartalrapporten, årsrapporten og generalforsamlingen i mai. Det understreker alvoret.

For drøye to uker siden var styreleder Niels Smedegaard klar på at Norwegian kun var uker unna en konkurs, og at det hastet med å få på plass transje 2 på 1,2 milliarder i den statlige redningspakken.

Men obligasjonseierne har fremdeles ikke gitt grønt lys på betalingsutsettelser ut juni, som er et av kravene fra myndighetene.

Konkurrenter kan eie poster

Enkelte aktører hevder volumene som går i NAS-obligasjonene i disse dager er lave, men andre tror det kan «sprute» obligasjoner dersom kjøperne i den konvertible obligasjonen heiser budet til nærmere 20.

– Det ligger nå kjøpere inne på kurser på 10 i den konvertible obligasjonen, sier en obligasjonsforvalter.

Samtidig ønsker kjøpere i de to største obligasjonene, NAS07 og NAS08, å komme inn med en rabatt på rundt 70 prosent.

– Det er forvaltere som må selge, i tillegg til de som ikke tør å se om selskapet overlever, sier en London-basert forvalter til Finansavisen.

Han mener dagens obligasjonseiere ikke har noe annet valg enn å gi selskapet en betalingsutsettelse. Alternativet er å få fly og landingsrettigheter som pant, som betyr at Norwegian går konkurs.

– Obligasjonseiere som sier nei, er de som ønsker å slå selskapet konkurs, sier han.

– Hvem kan det være?

– Det er jo enkelt for en konkurrent som Ryanair å slå ut konkurransen fra Norwegian når du kan få stor kontroll i obligasjonene med en stor rabatt, sier han, og legger til:

– Selv om det bare er rykter, er det en billig måte å kvitte seg med en konkurrent på.

Store summer

For nå kan enkelte av obligasjonseierne i Norwegians fire obligasjonslån være ansvarlige for å sende flyselskapet rett i bakken.

Det første obligasjonslånet på 250 millioner euro, NAS07, ble dratt opp i slutten av 2015, kort tid før selskapet fikk levert sin første Dreamliner.

I februar 2017 skulle selskapet ta imot sine første Max-fly, og gikk derfor i markedet og hentet nær 1 milliard svenske kroner. Dette er obligasjon NAS08.

Begge lånene skulle etter planen tilbakebetales etter fire år, men i fjor forsto selskapet at det ikke klarte det. Obligasjonseierne gikk med på å få sikkerhet i landingsrettigheter på London Gatwick, mot at Norwegian fikk to års utsettelse på forfallet.

Den tredje obligasjonen, NAS09, stammer fra slutten av 2017, da Norwegian hentet 250 millioner kroner. Denne forfaller i november i år.

Og på toppen av dette ble det utstedt en konvertibel obligasjon på 150 millioner dollar, samtidig som selskapet hentet 1,2 milliarder i emisjonen i november.

Eierne av den konvertible obligasjonen fikk pant i rundt 70 av selskapets fly, i tillegg til konverteringsretten til 50 kroner pr. aksje.

Samlet har Norwegian en gjeld mot disse obligasjonseierne på heftige 5,7 milliarder kroner.