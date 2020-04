25 millioner jobber i fare

Luftfartsorganisasjonen International Air Transport Association (IATA) har tatt tempen på de globale flyselskapene og organisasjonen mener at 25 millioner jobber er i fare hvis viruskrisen holder stand, melder Reuters.

Samtidig lanserte bransjens representative organ et krav om statlig støtte med bakgrunn i at luftfartsbransjen snart er tomme for penger.

Globalt har flyreiser gått ned med hele 70 prosent på begynnelsen av andre kvartal, opplyste IATA på en nyhetskonferanse tirsdag. Europeiske flyreiser er ned 90 prosent i den samme perioden.