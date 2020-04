Kjos og Kise har nå 2,2 millioner færre Norwegian-aksjer

Selskapet, som kontrolleres av Bjørn Kjos, Bjørn Kise og Tore Kjos, har ifølge aksjonærregistre kvittet seg med 2,2 millioner aksjer i Norwegian.



Det er usikkert hvor mange av disse aksjene som kan være utlånte aksjer, og hvor mange aksjer som er solgt.

Det er heller ikke kjent hvor mange av HBK Holdings utlånte Norwegian-aksjer som fortsatt kan mangle. De tilbakekalte utlånte aksjer i markedet 25. mars.

Gradvis nedsalg

HBK Holding står nå registrert med rundt 1,3 millioner aksjer i flyselskapet, som utgjør 0,77 prosent av utestående aksjekapital.

Ved inngangen av denne uken hadde HBK Holding drøyt 3,3 millioner Norwegian-aksjer, en eierandel på 1,99 prosent, ifølge aksjonærlister. Det var rundt 1,2 millioner aksjer flere enn HBK Holding var registrert med mandagen før, 30. mars.

Sist uke flagget HBK Holding under 5 prosent i Norwegian, som gjør at de ikke trenger å børsmelde ytterligere salg. Da hadde selskapet rundt 7,5 millioner aksjer i flyselskapet. En drøy uke før dette styrte Kjos og Kise over 10 prosent.

Store utfordringer

Sist sommer hadde HBK Holding en eierandel på 17,7 prosent i selskapet til sammenligning. Siden 2017 har radarparet Kjos og Kise totalt satset over 1 milliard kroner, gjennom å delta i emisjoner og aksjekjøp.

På Oslo Børs har Norwegian falt 77,8 prosent hittil i år.

Norwegian er i krise. Selskapet har parkert store deler av flåten, permittert rundt 90 prosent av de ansatte og kjemper nå en febrilsk kamp mot klokken for å unngå å ta de tunge skrittene til skifteretten.

Les her om hvordan konkurrentene kan slå selskapet konkurs.

PS! Aksjonærregistre kan ha et par dagers etterslep.