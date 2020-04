97 prosent av flytrafikken i Sverige er borte

I mars reiste flere enn 1,3 millioner gjennom de svenske flyplassene som er drevet av Swedavia, det statlige selskapet som tilsvarer norske Avinor. Flytrafikken gikk ned 60 prosent sammenlignet med mars i fjor.

Nedgangen tiltok i mars og har fortsatt i april, med en reduksjon på 97 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

– Forutsetningene for å drive regelmessig flytrafikk, men også kommersiell flyplassvirksomhet, har i prinsippet opphørt, sier adm. direktør Jonas Abrahamsson i Swedavia i en pressemelding.

Han legger til at de gjør sitt ytterste for å opprettholde samfunnsviktige flyginger som post, last og ambulansefly.