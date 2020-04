Boeing vurderer å kutte lønninger

Boeing vurderer en rekke alternativer for å kutte lønningene med ti prosent, det fremgår av kilder med kjennskap til saken ifølge CNBC.

Alternativene

Boeing har foreløpig ikke bestemt noe, men av alternativene som overveies er blant annet frivillige permitteringer, pensjonering tidligere enn planlagt, lønnskutt og nødvendige permitteringer. Boeing har for øyeblikket en arbeidsstyrke på 160.000 personer over hele verden, men kuttene skal i hovedsak gjelde avdelingen for kommersielle fly som er under et enormt finansielt press som følge av dagens markedssituasjon.

Produksjonsstans

Boeing suspenderte mandag produksjonen av flytypen 787-Dreamliner i South Carolina, dermed er all produksjon av kommersielle fly satt på vent. Avgjørelsen falt etter at guvernøren i delstaten South Carolina rådet innbyggerne å unngå all ikke nødvendig bevegelse.

Allerede før virusutbruddet hadde Boeing stengt sin 737-Max produksjon ved Washington fabrikken. På onsdag annonserte konkurrenten Airbus at de vil kutte produksjonen av kommersielle fly med en tredjedel som følge av lavere etterspørsel etter nye fly.