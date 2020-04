Amerikanske flyselskap uenige om pakke på 25 mrd. dollar

Forrige uke kom kongressen i USA med et forslag om å legge 25 milliarder dollar på bordet øremerket luftfartsindustrien i USA. Pakken var ment å skulle hjelpe selskapene med å opprettholde arbeidstakernes lønn og tiltakspakken skulle tilbakebetales i form av lavprislån.

Steve Mnuchin, finansminister i USA, uttalte fredag at myndighetene vil kreve tilbakebetaling tilsvarende 30 prosent av tilskuddene i form av lavprislån over 10 år. De første fem årene skulle renten være 1 prosent, for så å stige.

Det har ført til at de store amerikanske flyselskapene, som har parkert mer enn 2.200 fly, har satt seg på bakbena. De ønsker å skrape eller revidere forslaget og mener at myndighetene må senke kravene for hvor stor andel som skal tilbakebetales, melder Reuters.

Selskapene mener samtidig at summen på 25 milliarder dollar er alt for liten for å dekke lønnskostnadene.

Flyselskapene har uansett mulighet til å søke om tilskudd til lønn- og ytelseskostnader i andre og tredje kvartal inneværende år. American Airlines er selskapet med flest ansatte og har uttalt at det vil søke rundt 6 milliarder dollar.