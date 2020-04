Mener Norwegian-aksjen er verdiløs

Meglerhuset sier i en melding tirsdag at Norwegians plan om å konvertere gjeld til aksjer gjør eksisterende aksjer verdiløse. Derfor nedgraderer de flyselskapet til «underperform» samtidig som de setter kursmålet til null.

Ifølge TDN Direkt mener Bernstein at Norwegian ikke har reorganisert nettverket godt nok og at selskapet bestilte for mange fly.

– Rutestrukturering, kostnadskutt og salg av eiendeler så ut til å gi selskapet en sjanse, men med nedgangen som en følge av coronaepedemien er det over, skriver meglerhuset.

Håpet, slik Bernstein ser det, er hvis Norwegian-styret skulle få med seg obligasjonseierne til å å konvertere gjeld til egenkapital. Det vil i så fall føre til at selskapet kan fortsette driften, men aksjonærene vil bli betydelig utvannet, skriver TDN Direkt.

Hvis obligasjonseierne derimot ikke går med å konverteringen, vil ikke aksjonærene få noe som helst, all drift vil stanse og konkursbehandlingen begynne.