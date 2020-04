Kjos og Kise ikke blant Norwegians topp 50 største aksjonærer lenger

Selskapet, som drives av brødrene Bjørn og Tore Kjos sammen med Bjørn H. Kise, er ikke lenger blant de 50 største aksjonærene i flyselskapet. Det betyr at deres aksjebeholdning er mindre enn 252.000 aksjer. DN omtalte saken først.

Bjørn Kjos grunnla Norwegian og var lenge konsernsjef, mens Bjørn Kise var styreleder.

Ute i grevens tid

Nedsalget til duoen har pågått i over en måned, hvor flaggemeldinger og tilbakekallinger av aksjer har kommet nær ukentlig. Det har vært hyppige spekulasjoner om salget er utløst av en presset balanse, noe Bjørn Kise har utelukket gjentatte ganger.

Den 26. mars gikk det ut i overkant av 2 millioner aksjer fra HBK, hvor nøyaktig antall aksjer stod oppført på kontoen «Interimskonto Marginkunder».

Finansavisen spurte Kise om dette kun var en tilfeldighet, og fikk følgende svar:

«Som privat investeringsselskap kan vi ikke kommentere slike detaljerte spørsmål. Når vi eventuelt har noe som skal meldes, så gjør vi selvfølgelig det. Da kan vi også uttale oss til media.»

Siden den tid har parhestene forsvunnet fra aksjonærlistene, og det i grevens tid. For med en stygg gjeldskonvertering på gang er det ventet at aksjonærene kun vil sitte igjen med smuler når restruktureringen er fullført, om selskapet i det hele tatt overlever.

Aksjen har stupt

For drøyt to uker siden flagget HBK Holding under 5 prosent i Norwegian, som gjør at de ikke trenger å børsmelde ytterligere salg. Da hadde selskapet rundt 7,5 millioner aksjer i flyselskapet. Rundt en uke før dette styrte Kjos og Kise over 10 prosent.

Sist sommer hadde HBK Holding en eierandel på 17,7 prosent i selskapet til sammenligning. Siden 2017 har radarparet Kjos og Kise totalt satset over 1 milliard kroner, gjennom å delta i emisjoner og aksjekjøp.

Norwegian er i krise. Selskapet har parkert store deler av flåten, permittert rundt 90 prosent av de ansatte og kjemper nå en febrilsk kamp mot klokken for å unngå å ta de tunge skrittene til skifteretten.

Flere meglerhus mener at aksjen knapt er verdt noe. Hittil i år har den falt 86 prosent.