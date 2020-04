Bloomberg skriver at flyprodusenten Boeing fikk 150 avbestillinger på sine 737 Max-fly sist måned. Hittil i år har Boeing fått 307 avbestillinger.

Det er dårlig nytt for det kriserammede selskapet i USA. Flymodellen er ikke godkjent for å fly ennå etter to ulykker som kostet mange liv. De har vært satt på bakken siden mars i fjor.

For tiden er sektoren hardt rammet av coronaviruset. Etterspørselen etter flyreiser har stupt.