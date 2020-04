Tror på langvarig nedtur for jet-drivstoff

- Jet-drivstofforbruket vil bli påvirket i lengre tid og kanskje ikke komme seg selv neste år, ettersom reisende forblir bekymret for langdistanseferier, og bedrifter blir vant til møter online, sa Per Magnus Nysveen, analysesjef i Rystad Energy , melder Reuters onsdag.

Etterspørselen etter jet-drivstoff har stupt ettersom store deler av den globale flåten er parkert.

Blant annet har drivstoffprisene til Singapore JET-SIN falt med 61 prosent de siste to månedene.

Den internasjonale organisasjonen for luftfart (IATA) har allerede advart om at situasjonen kan bli langvarig. Tirsdag hevet organisasjonen prognosen for bortfall i inntekt inneværende år med 25 prosent, til 314 milliarder dollar.

Etterspørselen etter jet-brensel tilsvarer omtrent 8 millioner fat per dag. IEA sa onsdag at de forventet at etterspørselen etter jet-brensel og parafin vil falle med 2,1 millioner fat per dag i gjennomsnitt i 2020, eller 26 prosent.