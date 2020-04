Flyselskap med tre krise-scenarioer

Lavprisselskapet EasyJet har laget tre scenarioer for utviklingen fremover ut ifra hvor lenge virussituasjonen vil vedvare, melder TDN Direkt.

I det beste scenarioet vil selskapet trenge 1,2 milliarder pund i kontanter. I motsatt ende vil det trenge rundt 3,0 milliarder pund i kontanter.

Samtidig melder EasyJet at det kun er estimater og at det ikke er mulig å komme med oppdaterte prognoser for inneværende år.

Selskapet kan også melde om et resultatmessig underskudd på 185 til 205 millioner pund for regnskapsmessig første halvår 2020. Det første regnskapsåret ble avsluttet 31. mars og i fjor var underskuddet i samme periode på 275 millioner pund.

EasyJet har også signert to nye terminlån tilsvarende 400 millioner pund med forfall i 2022 og med sikkerhet i fly.