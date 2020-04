Flyprodusent starter opp igjen

Boeing uttaler i en melding fredag at det vil gjenoppta kommersiell flyproduksjon neste uke i staten Washington, melder Reuters.

Samtidig opplyser Boeing-sjefen at selskapet og luftfartsbransjen vil trenge økonomisk pustehjelp fra regjeringen.

- Bransjen vil trenge myndighetens støtte, som vil være avgjørende for å sikre tilgang til kredittmarkeder og sannsynligvis ta form av lån kontra direkte tilskudd, sa Boeing-sjef Dave Calhoun til de ansatte i et brev.

Rundt 27.000 arbeidere vil returnere i Puget Sound-området.

President Donald Trump har gjentatte ganger uttalt at regjeringen ikke skal la Boeing bikke under.

- Boeing har ikke bedt om hjelp ennå, men jeg tror de sannsynligvis vil gjøre det, sa Trump forrige uke.

Forrige uke kontaktet Boeing investeringsbankene Lazard og Evercore Inc for å se på mulighetene for statsstøtte eller private lån.