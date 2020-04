Flyanalytiker: Norwegian har et godt overlevelses-DNA

Hittil i år har Norwegian-aksjen svekket seg 86 prosent, og den ble fredag formiddag omsatt for 5,25 kroner på Oslo Børs.

Styret i flyselskapet har innkalt til ekstraordinær generalforsamling 4. mai og foreslår å gjøre om gjeld til aksjer og egenkapital for å styrke selskapets balanse. Det foreslås også en emisjon.

– Det er «å trykke penger». Da blir det færre å dele verdien av selskapet på, sier den erfarne flyanalytikeren Hans Jørgen Elnæs til NTB.

Når kreditorene eventuelt skal gjøre om gjelden til aksjer, er det fortsatt ukjent hva prisen blir.

Nødvendig for statlige garantier

Styrkingen av egenkapitalen er blant annet nødvendig for å innfri kravene som norske myndigheter har satt for å gi garantier på inntil 3 milliarder kroner. Av dette er 2,7 milliarder kroner lånegarantier og 300 millioner kroner direkte kapitaltilskudd.

Norwegian har allerede oppfylt kravene for 270 millioner av dette. Statens krav var at Norwegian selv måtte hente inn 30 millioner fra finansmarkedene, slik at totalbeløpet ble 300 millioner. Dette utgjør den såkalte transje 1 i pakken fra staten.

Transje 2 og 3 utgjør henholdsvis 1,2 og 1,5 milliarder kroner. Får ikke flyselskapet resten av garantiene, mener flyanalytikeren at faren for konkurs er overhengende.

Har tro på løsning

Samtidig har han tro på at Norwegian skal klare seg.

– De har ekstremt godt overlevelses-DNA. Selskapet er godt skrudd sammen, sier Elnæs, som selv har flere tiårs erfaring med drift av flyselskaper, blant dem Ryanair, Qatar Airways og Varig.

Han trekker blant annet fram at flere programmer for kostnadsreduksjon og effektivitet har hatt svært positiv effekt, slik at ledelsen var klar på at Norwegian ville gå med overskudd i 2020 – men det var før covid-19 slo til. Elnæs legger også vekt på at selskapet har en sterk merkevare.

Han mener at Norwegian er prisgitt mange usikre faktorer i situasjonen som er nå.

– Jeg tror det er en fair sjanse hvis det ikke dukker opp snubletråder, sier flyanalytikeren.

Ser for seg et mindre Norwegian

På spørsmål om hvordan han ser for seg Norwegian om ett år fra i dag, svarer Hans Jørgen Elnæs slik:

– De har fortsatt hovedkontor i Norge, og operasjonene går i hovedsak fra Norge. Men det er et betydelig nedskalert selskap.

Norwegian-sjef Jacob Schram opplyste i en pressemelding 8. april at selskapet er dialog med obligasjonseiere og andre kreditorer.

– Vi har også allerede begynt arbeidet med «Nye Norwegian», og det vil fortsette med full styrke de neste ukene, sa Schram.

Telefonmøte fredag

Ifølge E24 holdt Norwegian fredag en telefonkonferanse for å gi informasjon «om prosessen mot å etablere deltakelse fra de ulike aktørene» i redningsplanen.

Kun obligasjonseierne fikk delta, og verken medier eller aksjonærer fikk høre hva Norwegian hadde å meddele, skriver finansnettstedet. Selskapet nekter for at det dreier seg om noen utestengelse.

– Det vil ikke bli delt ny informasjon i dette møtet som ikke allerede er kjent for markedet og aksjonærene, sa informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen.

(©NTB)