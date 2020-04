Norwegian tømt for storaksjonærer

Investor og tidligere rallysjåfør Egil Stenshagen har i en årrekke vært Norwegian-aksjonær.

Ved årsskiftet var Norwegian-aksjene hans verdsatt til 56,6 millioner kroner, etter at investoren tegnet seg for 12 millioner kroner i den siste emisjonen i november.

«Det er vel det tyngste caset i vår portefølje akkurat nå, men bare én prosent av verdiene våre. Vi håper inderlig at de finner en løsning, for alle er tjent med at det er to store flyselskaper i Norge», sa Stenshagen til DN i forrige uke.

Men nå er Stenshagens reise med Norwegian ved veis ende – aksjeposten er etter alle solemerker solgt. Gitt at Stenshagen dumpet aksjene på mandag, som er overveiende sannsynlig, fikk han trolig med seg nærmere 8 millioner kroner ut av flyskroget.

Det totale tapet kan derfor beløpe seg til nær 100 millioner kroner. Stenshagen har ikke respondert på Finansavisens henvendelse om han har solgt seg ut.

Vannes ut

Med over 50 finansieringsstrukturer, og over 50 milliarder i gjeld, har det foreløpig ikke lyktes selskapet å få betalingsutsettelse fra kreditorene ut juni, som det trenger for å få tilgang på transje to i redningspakken.

Onsdag før påske kunngjorde Norwegian derfor at selskapet ønsker å konvertere all gjeld i selskapet til aksjekapital for å overleve.

Fredagens møte med obligasjonseierne har foreløpig ikke gitt noen resultater.

For å få tilgang på transje to og tre på 2,7 milliarder kroner i den statlige redningspakken er Norwegian nå tvunget til å styrke egenkapitalandelen kraftig.

SOLGTE I MARS: Investor og milliardær Torstein Tvenge. Foto: Eivind Yggeseth

Og med en massiv gjeldskonvertering i vente, som i prinsippet vil radere dagens aksjonærverdier, har tilnærmet alle storinvestorer dumpet aksjepostene sine.

Milliardær Torstein Tvenge solgte sine halvannen million aksjer i midten av mars, da han allerede da fryktet for konsekvensene av coronaviruset for Norwegian.

«Selskapet trenger en helt annen likviditet når flåten, som kanskje skal stå på bakken i to til tre måneder, skal på vingene igjen», sa Tvenge da.

Tidligere denne uken ble det også bekreftet at duoen Bjørn Kjos og Bjørn Kise har solgt seg helt ut av selskapet de selv startet.

Erla og Roald ute

Så Stenshagen er ikke alene ut flydøren denne runden.

Eiendomsinvestor og milliardær Kim Erla var en av kjøperne av tegningsrettene til Bjørn Kjos' HBK Holding under Norwegians emisjon i mars 2019. Her punget Erla ut over 153 millioner kroner for 3,2 millioner aksjer, og han kjøpte i tillegg aksjer for 30 millioner under emisjonen i november.

BOMMET: Eiendomsinvestor og milliardær Kim Erla. Foto: Pia Camilla Skjøthaug

Etter Finansavisens beregninger skal tapet være på mer enn 160 millioner kroner.

Hverken Kim Erla eller sønnen Fabian, som er finanssjef i City Finans, har besvart Finansavisens henvendelse fredag.

Også eiendomsinvestor og milliardær Knut Roald er vekk fra aksjonærlistene.

Dersom Roalds 800.000 aksjer ble solgt på mandag, har han trolig fått rundt 4,1 millioner for posten, og han har etter all sannsynlighet realisert et tap nord for 30 millioner kroner.

Flere fondsforvaltere har allerede luktet en restrukturering, og som Finansavisen skrev tidlig i mars, har fond fra Pareto, KLP, Danske Invest og Nordea bekreftet at de har solgt seg ut.

«Vi er imponert over mye av det Norwegian har fått til, men vi har alltid vært skeptiske til den lave egenkapitalandelen», sa leder av forvalterteamet i Danske Invest, Lars Erik Moen, til Finansavisen etter salget.

DNB eier kun med indeksfond

DNB Asset Management har i en årrekke vært en trofast aksjonær med sine aksjefond, og har i lange perioder kontrollert over 5 prosent av aksjene.

Men det seneste halvåret har vinden snudd, og fondene har solgt seg kraftig ned.

I tillegg til at det massive fondet DNB Norge nå er splittet opp, som derfor har sendt aksjer til andre fond, bekrefter DNB at de nå har solgt unna alt av Norwegian-aksjer i sine aktivt forvaltede fond:

«Det er kun våre indeksprodukter som eier NAS-aksjer, ingen av de aktive fondene», skriver DNB-forvalter Odd Einar Lillebostad i en e-post til Finansavisen.

Den finske pensjonsforvalteren Varma tegnet seg for mer enn 300 millioner kroner under emisjonen i november, og eide nær fem prosent av flyselskapet.

Men i løpet av mars har Varma solgt alle sine 7,6 millioner aksjer, i to omganger, med et realisert tap på rundt 146 millioner kroner.

Selv tidligere Skagen-forvalter Kristoffer Stensrud har nå færre aksjer enn ved årsskiftet, men heller ikke Stensrud har besvart Finansavisens henvendelse på fredag.

Nordnet størst

Når noen selger, er det noen som kjøper. Og selv om investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet har advart egne kunder mot å kjøpe Norwegian-aksjer, nettopp for å unngå den massive konverteringen, kan det virke som han snakker for døve ører.

SELG: Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet. Foto: Iván Kverme

– Det er nettosolgt Norwegian-aksjer for 17 millioner kroner denne uken, kombinert med høy omsetning blant våre kunder. Dette tyder på at det er mange aktører som handler på de enorme svingningene som har vært i selskapet etter at selskapet slapp restruktureringsforslaget, sier han, og legger til:

– Jeg er likevel overrasket over at våre kunder ikke har kvittet seg med mer aksjer, sier Johannesen.

Ifølge en egen opptelling kontrollerte Nordnet-kundene 21,2 prosent av aksjene inn i påsken, og dette tallet er kun redusert til 20,8 ved børsens stengetid på torsdag.

– Nettosalget denne uken er kun 17 millioner kroner av en omsetning på hele 162 millioner kroner etter torsdag, sier han.

Dette tilsvarer omtrent 35 prosent av volumet i Norwegian-aksjen tirsdag til torsdag.

– Jeg er ekstremt overrasket over at kundene fremdeles eier Norwegian-aksjen, sier han, og legger til:

– Utvanningseffekten om gjelden konverteres, er voldsom.