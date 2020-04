Samferdselsdepartementet forlenger Norwegian-bistand

Samferdselsdepartementet har inngått avtaler med de tre flyselskapene Widerøe, SAS og Norwegian, om et grunnleggende tilbud av flytransport mellom regionene og enkelte lokale ruter, ifølge TDN Direkt.

Avtalene ble inngått 25. mars og skulle vare fram til 30. april, men forlenges nå til 31. mai.

Det fremgår av en melding fra Samferdselsdepartementet fredag.

Avtalene innebærer én ekstra avgang hver hverdag på ruten Tromsø-Alta og en tilpasning i flyavgangene mellom Bodø og Tromsø for å ivareta behovet for pasientreiser i regionen og gode forbindelser sør- og nordover.

– Fly er viktig for næringslivet og personer som utfører samfunnskritiske funksjoner rundt i vårt langstrakte land. Derfor forlenger vi nå avtalen om et grunnleggende tilbud i hele landet da det i situasjonen vi er i nå ikke er grunnlag for kommersiell drift, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Hareide legger også til at det gjøres også viktige tilpasninger slik at tilbudet blir bedre for pasientreiser i Nord-Norge.