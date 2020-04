Branson: Vi må ha hjelp fra den britiske regjeringen

- Virgin Atlantic vil bare overleve virusutbruddet hvis det får økonomisk støtte fra den britiske regjeringen, sa Richard Branson, grunnlegger av Virgin Atlantic mandag. Det melder Reuters.

Forrige måned ba flyselskapet om økonomisk nødhjelp, men en spesifikk avtale for selskapet er foreløpig ikke i havn.

- Vi vil gjøre alt vi kan for å holde flyselskapet i gang, men vi vil trenge statlig støtte for å oppnå det på grunn av usikkerheten rundt reisesituasjonen. I tillegg vet vi ikke hvor lenge flyene må stå på bakken, sa Branson i et blogginnlegg til personalet.

Han påpeker også at eventuelle midler fra myndighetene vil være et kommersielt lån og ikke gratis kapital til selskapet.

Virgin Atlantic er basert i Storbritannia og eies 51 prosent av Bransons Virgin-gruppe og 49 prosent av det amerikanske flyselskapet Delta.