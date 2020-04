Avinor kutter over én milliard

Som en konsekvens av virusutbruddet og de påfølgende reiserestriksjonene, har Avinor valgt å redusere planlagte investeringer med litt over én milliard kroner. Det skriver selskapet i en pressemelding mandag.

Avinor sier de ikke vil ikke gå ut med noen konkret liste over hva slags kutt og utsettelser det er snakk om, da en eventuell liste vil være dynamisk og vil bli vurdert fortløpende. De sier likevel at vedlikeholdsprosjekter som for eks. reasfaltering av lufthavner i Kristiansund, Molde og Lakselv er utsatt.

– Vi ser også på investeringer knyttet til de største prosjektene i porteføljen. Blant disse er ny terminal Tromsø, ny terminal Trondheim, utvidelse av Non-Schengen-terminal på Oslo lufthavn, ny lufthavn Bodø samt nytt tårnsystem i Oslo. Vi forventer å ha de nødvendige avklaringer på plass i mai, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.