Norwegian har gjennomført en rekke tiltak for å redusere kostnadene, men i dag ble pilot- og kabinselskapene i Sverige og Danmark begjært konkurs.

– Vi tøyer strikken så langt vi kan for å stå ut krisen lengst mulig, sier konsernsjef Jacob Schram i pressekonferansen i dag.

Morselskapet Norwegian og pilot- og kabinselskapene i Norge er ikke berørt.

Den andre siden

Schram forklarer at konkursbegjæringene er tiltak for å bedre likvideten og samtidig gjøre selskapet robust til å stå lenge gjennom krisen.

– Ingen vet hvor lenge denne krisen vil vare. Derfor må vi gjøre alt som er i vår makt for å holde ut så lenge som mulig, sier konsernsjefen.

– Hvordan ser det ut etter krisen er over?

– Når coronakrisen er over vil vi gradvis åpne opp. Det er svært viktig at vi klarer å sette tilbake produksjonene steg for steg.

Schram understreker at to ting må på plass i tiden etter coronakrisen før selskapet kan åpne igjen. For det første er Norwegian avhengig av at restriksjonene i destinasjonene har åpnet landet så det i det hele tatt er mulig å fly. Det andre aspektet er når passasjerene vil ønske å fly igjen.

– Når etterspørselen er der kan vi åpne rutene igjen, sier Schram.

4.700 mister jobben

Beslutningen om å begjære konkurs for Norwegians fire datterselskap ble tatt av styrene i de respektive selskapene i dag mandag.

– Dette har vært en ekstrem tung beslutning og jeg vil beklage på det sterkeste overfor våre medarbeidere som nå blir berørt, sier konsernsjef Jacob Scharm i en pressemelding.

Totalt påvirker dette totalt 1571 piloter og 3134 kabinansatte i Sverige, Danmark, Finland, Spania, Storbritannia og USA.



EKSTREMT FALL: Norwegian-aksjen styrter etter meldingen om konkursbegjæring i Sverige og Danmark. Chartet viser aksjekursen intradag mandag. Foto: Skjermdump

På spørsmål om kreditorprosesser svarer Schram at selskapet "dessverre ikke kan komme med noen detaljer rundt prosessen med obligasjonseiere og andre kreditorer".

Norwegian-aksjen gjorde det godt på børsen i dag og var opp hele 17,5 prosent ved ti-tiden mandag formiddag. Etter et dramatisk fall like etter nyheten har nå aksjen jevnet seg noe ut. Klokken 15.30 er aksjen ned 4 prosent til 5,22 kroner.



Andre regler enn i Norge

Her i Norge har vi permitteringsmuligheter som innebærer at staten står for lønnskostnadene i permitteringsperioden. Dessverre finnes ingen slike tilsvarende muligheter i Sverige og Danmark, hvilket betyr at kostnader ville fortsette selv om piloter og kabinpersonale ikke er i arbeid.

– Vi har bedt om statlig støtte i både Sverige og Danmark for en måned siden, men det er fremdeles ikke kommet konkrete forslag til likviditetstiltak. Vi har ikke tid til å vente. Denne krisen er akutt, sier Schram.

Konkursdomstoler og konkursforvaltere i de respektive landene vil nå ta saken videre.