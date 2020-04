United Airlines melder om elendig første kvartal

Det amerikanske flyselskapet United Airlines melder mandag at det regner med å rapportere et forhåndstap på omtrent 2,1 milliarder dollar for første kvartal, melder Reuters.

Resultatet skyldes i stor grad massivt fall i etterspørselen og ekstremt få flyvninger.

Samtidig opplyser flyselskapet at det forventer å låne 4,5 milliarder dollar fra amerikanske myndigheter med en løpetid på fem år.

United Airlines-aksjen er ned 67 prosent i år.