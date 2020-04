Salgsdirektør i Norwegian: – Vi har ekstreme kostnader med fly på bakken

– Vi har ekstreme kostnader med 160 fly på bakken som ikke blir brukt. Vi ligger i dvale, men målet vårt er å komme tilbake, og vi håper vi får tilbake så mange ansatte som mulig. Vi har også andre høye løpende kostnader, blant annet hedging av drivstoff, sier Lars Sande, salgsdirektør i Norwegian, på et seminar ifølge TDN Direkt.



Sande sier at den neste vintersesongen vil ha mye lavere produksjon enn tidligere år på generell basis. Han sier at flyselskapene vil være forsiktig med å ta opp produksjonen om de ikke får kontantstøtte i stedet for låneavtaler. Han mener at økt frekvens uten etterspørsel vil tilsi større tap enn nødvendig, rapporterer TDN Direkt.

På samme konferanse sier direktør for samfunnskontakt Knut-Morten Johansen i SAS at de norske luftfartsvirksomhetene vil tape tre milliarder kroner i måneden i sommersesongen om dagens situasjon fortsetter.

– Det er enorme omsetningstap i bransjen, samtidig som de faste kostnadene fortsatt er høye og belastende. Problemene med flere av tiltakene til regjeringen er at de er volumbasert, mens støtteordningene er i form av lån. Enda mer gjeld hjelper ikke selskapene nå, sier Johansen ifølge TDN Direkt.

Spesielt Norwegian er i krise og kjemper for å overleve. De ønsker å gjøre om obligasjonsgjeld til aksjer. Selskapet har måtte avlyse de fleste rutene, mange av flyene står på bakken og mesteparten av de ansatte er permittert.

I går ble kabin- og pilotselskapene i Danmark og Sverige begjært konkurs.

– Vi tøyer strikken så langt vi kan for å stå ut krisen lengst mulig, sa konsernsjef Jacob Schram.

Han kalte det en ekstrem tøff avgjørelse.

– Ingen vet hvor lenge denne krisen vil vare. Derfor må vi gjøre alt som er i vår makt for å holde ut så lenge som mulig, sa Schram.