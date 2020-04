Boeings sivile gren skal nedbemannes med 10 prosent

Nedbemanningen vil ramme enheten som lager langdistanseflyene 787 og 777, i tillegg til den ulykkesrammede modellen 737 MAX, opplyser byråets kilder.

En talsmann for Boeing sier selskapet har ordninger for dem som vil gå av frivillig, for å forsøke å unngå oppsigelser, men bekrefter ikke opplysningen om størrelsen på nedbemanningen.

