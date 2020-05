Boeing dropper milliardavtale med Embraer

I over to har flyprodusentene Boeing og Embraer prøvd å samarbeide. I november ble det inngått en avtale som innebærer at selskapene lager et «joint venture» med navn Boeing Brasil Commercial.

Det var ventet at det nye selskapet ville få en verdi på rundt 4,2 milliard dollar, tilsvarende nærmere 45 milliarder kroner.

Lørdag ettermiddag sendte imidlertid Boeing ut en pressemelding hvor det fremkommer at selskapet trekker seg ut av avtalen.

Boeing skulle opprinnelig eie 80 prosent av det nye selskapet, som ville omfatte den kommersielle luftfartvirksomheten til Embraer. Fredag ble det kjent at avtalen hang i en tynn tråd.

Selskapene hadde en tidsfrist ved midnatt São Paulo-tid (lørdag klokken 05 norsk tid). Inntil fristen gikk ut kunne en av selskapene fortsatt velge å trekke seg fra avtalen dersom betingelser ikke var innfridd.