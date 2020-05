Flygigant leverte negativt resultat for første gang på fem år

Delta Air Lines kom tidligere denne uken med tall for 1. kvartal. Inntektene kom inn på 8,6 milliarder dollar, en nedgang på 18 prosent fra fjorårets 10,5 milliarder dollar.

Resultatet etter skatt ble minus 534 millioner dollar, noe som tilsvarer et tap på 0,84 dollar per aksje. I tilsvarende periode året før var resultatet per aksje 1,09 dollar.

Ifølge CNBC er dette første gangen på fem år selskapet har levert en negativ bunnlinje på kvartalsbasis.

Kontantbeholdningen brenner

«Med den betydelige effekten av coronaviruset på Deltas inntekter, brente vi 100 millioner dollar per dag i slutten av mars. Gjennom våre avgjørende handlinger forventer vi at kontantene brenner med 50 millioner dollar per dag innen utgangen av 2. kvartal, sa Paul Jacobson, finansdirektør i flygiganten.

Det vil si at Delta Air Lines brente 1.062 millioner kroner hver dag i slutten av mars.

Warren Buffett er en av selskapets største aksjonærer, selv om han nylig har solgt aksjer for flere millioner dollar.

Krisepakke

15. april ble det kjent at finansminister Steven Mnuchin og de ti største flyselskapene i USA ble enige om detaljene i en 25 milliarder dollar stor krisepakke. Hjelpen består av 70 prosent pengestøtte og resten lån, der staten er sikret en mindre eierandel som garanti.

Uten statlig hjelp risikerer selskapene masseoppsigelser, og finansdepartementet krevde at skattebetalere blir kompensert dersom selskapene ikke klarer å betale tilbake lånene.

Hittil i år har aksjen stupt 61,7 prosent, mens den er ned 24,2 prosent den siste måneden. Fredag stengte aksjen på 22,4 dollar.