Charterselskap får nødlån

Condor, som er et tysk charter- og flyselskap, har mandag blitt enige med den tyske regjeringen og den føderale staten Hesse om et lån på 550 millioner euro. Eieren av Polens LOT var aktuell for å ta over selskapet, men har trukket seg, melder Reuters.

- Selskapet er driftsmessig sunt og lønnsomt i normale tider og har gode utsikter, sa Peter Altmaier, økonomi- og energiminister i Tyskland, i en uttalelse.

Lånet skal deles i to der én del på 294 euro er ment som hjelp mot corona, mens 256 millioner går til fullstendig refinansiering. Sistnevnte lån er nødvendig siden selskapet var under Thomas Cook.