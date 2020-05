– Alternativet er mye verre

Norwegian-sjef Jacob Schram tror forhandlingene om den nye redningsplanen vil vare helt opp mot generalforsamlingen 4. mai. I et intervju med NRK mandag sier han at planen som er lagt frem er realistisk. og at det er opp til aksjonærene å eventuelt stemme for planen, som han mener redde flyselskapet. En redning fra staten er ikke realistisk i Schrams øyne, skriver TDN Direkt.

– Alternativet her er mye verre. Det som er viktig her er at selskapet overlever og at de sier ja på generalforsamlingen, og så vil de ha mulighet til å tegne aksjer i den nye emisjonen som kommer til en sterkt rabattert pris, sier Schram.