SAS reduserer antall ansatte med opptil 5.000

SAS lanserer nå en prosess for å redusere antall ansatte med opptil 5.000, opplyses det i en melding.

Flyselskapet påpeker at som et resultat av covid-19, forventes det at etterspørselen vil bli betydelig påvirket resten av 2020, og at det vil ta flere år før etterspørselen kommer tilbake på nivåene fra før utbruddet.

«SAS må derfor treffe avgjørende tiltak for å tilpasse virksomheten til et miljø med lavere etterspørsel», skriver flyselskapet i meldingen.

For tiden opererer selskapet kun svært begrenset innenlands i Norge og Sverige.

Proaktivt

Ansatte i SAS har i snitt har en oppsigelsestid på cirka seks måneder. Flyselskapet påpeker at usikkerhet rundt etterspørsel og hvor lang tid det vil ta å justere organisasjonen betyr at de dermed må handle proaktivt.

«Dette gir SAS fleksibilitet til å raskt oppskalere virksomheten hvis etterspørselen kommer tilbake, men også for å ta ytterligere grep tar lenger tid enn ventet», heter det i meldingen.

Den forventede oppsigelsen av 5.000 ansatte vil fordele seg på 1.900 heltidsansatte i Sverige, 1.300 i Norge og 1.700 i Danmark.