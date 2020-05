Analytiker: SAS måtte kutte kostnader

– Dette er veldig dramatisk. Det viser at SAS treffes like hardt som de fleste andre flyselskaper rundt om i verden av virusutbruddet, og at det får langtidskonsekvenser også for et så solid selskap som SAS, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs til NTB.

– SAS har ikke noe annet valg enn å kutte kostnadene, fordi normal etterspørsel og produksjon nesten ikke til stede, sier han.

Koronapandemien har langt på vei stanset all reisevirksomhet, og SAS har innstilt seg på at den normalt innbringende sommeren ryker. Da kan ikke selskapet sitte med alle kostnadene som de har med full organisasjon. Tirsdag varslet SAS at selskapet vil kutte inntil 5.000 ansatte.

– Det betyr ikke at SAS ikke kan komme tilbake. Selskapet er tydelig på at det vil skalere opp produksjonen og antall ansatte etter hvert som markedet eventuelt kommer tilbake, sier Elnæs.

Problemene i SAS og ikke minst Norwegian kan få dramatiske følger for reisende, Avinor og hele samferdselsinfrastrukturen i Norge. Det kan bli kutt i ruter både innen- og utenlands og dyrere flybilletter.

Ved en slik utvikling kan det ikke utelukkes at lavprisselskaper blir mer interessert i det norske innenlandsmarkedet, som under normale omstendigheter er attraktivt, påpeker Elnæs.

– Dette kan endre spillereglene, ikke bare i Norge, men også i Skandinavia, tror han.

Elnæs har foreløpig ingen tro på at staten går direkte inn med kapital eller eierskap i flyselskapene.

– Det er den aller siste utveien, sier han.

(©NTB)