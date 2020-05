LO: SAS-kutt viser dyp krise i luftfarten

– De ansatte i SAS har stått på for selskapet gjennom mange år. Dessverre er den krisen som nå har rammet luftfarten så omfattende, at det ikke ser ut til å være noen vei utenom, sier LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik i en pressemelding.

LO har krevd en utvidelse av permitteringsordningen til 52 uker, et tiltak organisasjonen mener kunne ha avhjulpet noe i denne situasjonen.

– Staten har stilt opp med lånegarantier for luftfarten, men det er åpenbart ikke nok. Spørsmålet er om kravene som er stilt i garantiordningene, er for strenge for selskapene på det nåværende tidspunktet. Nå må regjeringen se om det kan gjøres mer for luftfarten, sier Hessen Følsvik.

(©NTB)